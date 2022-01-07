تحالف العزم يرشح محمود المشهداني بدلاً عن الحلبوسي لرئاسة البرلمان

2022/01/07 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رشح تحالف “العزم”، اليوم الجمعة، النائب السابق، في البرلمان محمود المشهداني، رئيساً للدورة النيابية المقبلة.وقال مصدر لـ”النور نيوز” إنه “يعقد تحالف “العزم” في الوقت الحالي اجتماعاً بحضور عدد من قياداته حيث تم ترشيح الدكتور محمود المشهداني بالاجماع لرئاسة مجلس النواب لمنصب السنة بدلاً عن الحلبوسي”.وأعلن المرشح الفائز، خالد العبيدي، اليوم …

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