محكمة اميركية تنظر بالطعون ضد الزامية التطعيم لملايين العمال

2022/01/07 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنظر المحكمة الأميركية العليا إلى طعون تهدف لمعارضة مساعي الرئيس جو بايدن لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك عقب فرض الرئيس الديموقراطي التطعيم في الشركات التي توظف مئة شخص أو أكثر وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية مع الزام الموظفين غير الملقّحين الخضوع لفحوص الفيروس أسبوعيا ووضع الكمامات في أماكن العمل.وكانت إدارة السلامة والصحة المهنية قد أمهلت الشركات حتى التاسع من شباط المقبل للامتثال إلى القواعد أو التعرّض لغرامات وهو الاجراء الذي هاجمه بعض النواب الجمهوريين وأصحاب الشركات عادين إياه انتهاكا للحقوق الفردية واستغلالا لسلطة الحكومة.

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