2022/01/07 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الصدر: إرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية وأي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك

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