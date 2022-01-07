2022/01/07 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما فعله الكاظمي في مرقد الإمام علي عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GX6sDwXD8zE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما فعله الكاظمي في مرقد الإمام علي عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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