2022/01/07 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 3.9 في المئة وهو مستوى تاريخي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: أميركا عادت إلى العمل وكورونا لن يمكث للأبد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: أميركا عادت إلى العمل وكورونا لن يمكث للأبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).