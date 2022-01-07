انتشال 3 جثث بعد حادث سير ’مروّع’ على طريق الكوت بغداد (صور)

2022/01/07 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الدفاع المدني، الجمعة، انتشال 3 جثث، لمواطنين لقوا حتفهم جراء حادث سير على طريق الكوت – بغداد في واسط.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 كانون الثاني 2022)، إن "فرقها انتشلت في محافظة واسط ثلاث جثث نتيجة اصطدام عجلتين الأولى نوع (يوگن) تابعة الى مؤسسة الشهداء في المحافظة المذكورة والثانية نوع (سورنتو) خصوصي على الطريق الرابط كوت بغداد".

وأكدت فرق الدفاع، أنها "استخدمت معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من قص حطام معدن العجلات، وتحرير وسحب الجثث ثم تأمين نقلها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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