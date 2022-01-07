2022/01/07 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

تم ترشيح جنرال كبير بالجيش من فئة ثلاث نجوم، يتمتع بخبرة واسعة في حربي العراق وأفغانستان ليصبح القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير موقع "the Arab weekly" البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأنه "وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين ، فقد رشح الرئيس جو بايدن، اللفتنانت جنرال إريك كوريلا ، لقيادة القيادة المركزية الأمريكية وترقيته إلى رتبة جنرال أربع نجوم".

ولفت التقرير الى أنه "بحسب اخطار لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، فأن كوريلا قد تم ترشيحه فقط ليصبح جنرالًا من فئة أربع نجوم ولا يوضح الوظيفة التي سيحصل عليها".

وأضاف: "لكن ترشيحه للقيادة المركزية الأمريكية كان متوقعا منذ عدة أشهر.



وأكد المسؤولون الأمريكيون ذلك والمهمة المخطط لها بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنها لم تعلن بعد بشكل رسمي".

وفي حالة تأكيد مجلس الشيوخ عليها، سيحل كوريلا محل الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي، الذي قاد القيادة على مدى السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع أن يتقاعد.

كوريلا، وهو من مينيسوتا، هو حاليًا قائد الفيلق الثامن عشر في فورت براج بولاية نورث كارولينا، شغل سابقًا منصب رئيس الأركان في القيادة المركزية، تخرج من الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة عام 1988 وخدم في جولات متعددة في العراق وأفغانستان، كقائد لقوات العمليات التقليدية والخاصة.



وقاد كتيبة سترايكر في العراق عام 2004 وأصيب بالرصاص.

وكان فيما بعد قائدا للفوج 75 رينجر، حيث أشرف على الفرق القتالية المنتشرة في العراق وأفغانستان، كما شغل منصب مدير العمليات في قيادة العمليات الخاصة المشتركة وكقائد الفرقة 82.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرشح جنرالا خدم بالعراق لقيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يرشح جنرالا خدم بالعراق لقيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).