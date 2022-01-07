تحالف العزم يصدر بياناً بشأن مرشح رئاسة البرلمان

2022/01/07 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي لاح فيه ضياء الامل في افق تشكيل حكومة عراقية جامعة قوية تغلب فيها مصلحة البلاد فوق جميع المسميات عمل تحالف عزم قيادةً واعضاءً على ان يكون صوته ضمن الاصوات الوطنية الساعية لان تشهد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد تفاهما يفضي الى اختيار شخصيات قادرة على ادارة المرحلة المقبلة …

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