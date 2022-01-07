تحالف عزم ينفي تقديمه اية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان

2022/01/07 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى تحالف عزم، اليوم الجمعة، تقديمه اية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان.وذكر الناطق الرسمي باسم تحالف عزم، صلاح الجبوري، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي لاح فيه ضياء الامل في افق تشكيل حكومة عراقية جامعة قوية تغلب فيها مصلحة البلاد فوق جميع المسميات عمل تحالف عزم قيادةً واعضاءً […]

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