السويد تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكورونا

2022/01/07 | 21:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … سجلت السويد، في إحصائية نشرتها اليوم الجمعة، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث لامس هذا المؤشر مستوى 24 ألف حالة.وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيانات تعكس الأوضاع خلال اليومين السابقين، أنها سجلت 23877 إصابة جديدة بالمرض يوم 5 يناير، ما يمثل أعلى عدد للحالات الجديدة، ليتراجع هذا […]

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