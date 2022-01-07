شرطة الطاقة: القبض على 4 متهمين وضبط عجلاتهم في محافظتين

2022/01/07 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم في محافظتي الناصرية والبصرة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بملاحقة وتضييق الخناق على عصابات تهريب النفط ومشتقاته، تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم (صهريج، شاحنة) في محافظتي […]

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