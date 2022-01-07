2022/01/07 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمة وجهها أمام صحفيين، الجمعة، أن توفير حل دبلوماسي مع روسيا في ملف الأزمة الأوكرانية "لا يزال ممكنا"، مشددا على أن موسكو "تبرر عدوانها على أوكرانيا بالأكاذيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يدعو روسيا للتهدئة في ملف أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يدعو روسيا للتهدئة في ملف أوكرانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).