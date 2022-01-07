انشقاق يضرب تحالف ’العزم’.. كتلة الخنجر تصدر بياناً بشأن مرشح رئاسة البرلمان

2022/01/07 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، الجمعة، عدم تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان، وذلك رداً على ترشيح تحالف "العزم" المرشح الفائز محمود المشهداني، للرئاسة.

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وبدا واضحاً وجود طرفين داخل تحالف العزم، حيث اجتمعت قيادات التحالف بزعامة مثنى السامرائي، في ظل غياب الخنجر، الذي حضر مع تحالف تقدم، خلال زيارة الوفد الكردي المشترك.

وقال تحالف "عزم" إنه "في الوقت الذي لاح فيه ضياء الامل في أفق تشكيل حكومة عراقية جامعة قوية تغلب فيها مصلحة البلاد فوق جميع المسميات، عمل تحالف عزم قيادةً واعضاءً على ان يكون صوته ضمن الاصوات الوطنية الساعية لان تشهد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد تفاهما يفضي الى اختيار شخصيات قادرة على ادارة المرحلة المقبلة والتصدي لمصاعبها".

وأضاف التحالف أنه "من أجل ذلك يعلن تحالف عزم بزعامة الشيخ خميس الخنجر عدم تقديمه حتى الان لاية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان، وأن اهتمام التحالف ينصب حاليا على العمل مع القوى الخيرة لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد في اجواء هادئة وليس غير ذلك".

ورشح تحالف "العزم"، اليوم الجمعة، النائب السابق، في البرلمان محمود المشهداني، رئيساً للدورة النيابية المقبلة.





ويعقد تحالف "العزم" في الوقت الحالي اجتماعاً بحضور عدد من قياداته.

وقال القيادي في التحالف، محمد نوري، لـ"ناس" (7 كانون الثاني 2022): إن "قيادات تحالف عزم اختارت النائب محمود المشهداني، لرئاسة المجلس".

وبحسب مصدر من داخل الجلسة فإن "الخنجر لم يحضر الاجتماع".

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