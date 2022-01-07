انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر في بغداد

2022/01/07 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر الشهداء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "زوارق وغواصي النجدة النهرية تمكنت من انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر الشهداء الى داخل النهر".

وبينت أنه "تمت مشاهدته من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر وتم على الفور اشعار السيطرة المركزية والتوجه اليه وانقاذه".

وأكدت أنه "تم تسليمه الى مركز الشرطة حفاظا على سلامته".

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