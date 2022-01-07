العامري يلتقي الوفد الكردي

2022/01/07 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع الوفد الكردي مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "زعيم تحالف الفتح هادي العامري استقبل الوفد الكردي المشترك لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

هذا وأفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بوصول الوفد الكردي إلى مقر هيئة التيار الصدري السياسية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الوفد الكردي المشترك وصل الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري لمناقشة مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة".

هذا وتعقد القوى السياسية اجتماعات مكثفة بين الحين والآخر لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة واختيار الرئاسات الثلاث بالتوافقات السياسية بين الأحزاب الفائزة.

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