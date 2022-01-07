وزير خارجية فرنسا: انفجار رالي داكار بالسعودية

2022/01/07 | 22:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الحادث الذي تعرض له متسابق فرنسي خلال فعاليات رالي داكار بالمملكة العربية السعودية "ربما كان هجومًا إرهابيًا".

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