وزير المالية التركي: 2022 سيكون عام المكاسب الكبرى

2022/01/07 | 22:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير المالية التركي نور الدين نباتي اليوم إن عام 2022 سيكون عام المكاسب الكبرى لبلاده، بعد أن فقدت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها عام 2021.وقال نباتي أن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل خلال العام الحالي أيضا، مشيرا إلى أن “تركيا ستشهد خلال العام الجديد تسجيل أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، […]

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