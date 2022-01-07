العامري يلتقي الوفد الكردي لبحث مستجدات تشكيل الحكومة

2022/01/07 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع الوفد الكردي مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زعيم تحالف الفتح هادي العامري استقبل الوفد الكردي المشترك لبحث تشكيل الحكومة المقبلة”.

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