القبض على 4 مهربي نفط بمحافظتي ذي قار والبصرة

2022/01/07 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 4 من مهربي النفط ومشتقاته وضبط عجلاتهم في محافظتي ذي قار والبصرة.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بملاحقة وتضييق الخناق على عصابات تهريب النفط ومشتقاته، تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم "صهريج، شاحنة" في محافظتي ذي قار والبصرة".وأضاف البيان، أنه "تم ضبط ثلاث شاحنات محملات بمنتوج نفطي داخل براميل حديدية عدد 300 برميل، من قبل قسم السيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب، سيطرة "السدرة" وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بالحركة".وتابع: "كما تم ضبط "صهريج" محمل بمنتوج نفطي سعة 32000 لتر، من قبل سيطرة "البطحاء" في محافظة الناصرية، وذلك للتأخير في إيصال المنتوج حسب الموافقات الصادرة له".وأكد، أنه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل أحد مراكز شرطة النفط ليتم عرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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