القبض على شخص بحوزته مادة الكريستال المخدرة في الديوانية

2022/01/07 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته مادة الكريستال المخدرة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت سيطرة عفك في الديوانية، بعد التفتيش الدقيق من قبل أفراد السيطرة، من القاء القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة بلغت 16 كيسا”.واضافت “حيث تم ارساله إلى […]

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