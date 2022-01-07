2022/01/07 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأزرقي تتألف هذه السيرة المطولة من ستة أقسام إحتوت على تسعة عشر فصلا وكُتِبت بلغة ممتعة للغاية وقامت دار Clarity Press بنشرها عام 2021.



ركّز المؤلف في فصله الأول على أخته جوان، المحبّة والمحبوبة، التي كانت تكبره بسبع سنوات وامضت معظم حياتها في المصحات العقلية وعانت عذابات العلاجات السائدة في ذلك الوقت.



واخيرا تقرر أن تُجرى لها عملية استئصال الفصّ المفصلي Mind-Dulling Lobotomy.



مضى د.



فَولك ليقول، " ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في كتاب د. رِچَرد فولك، -سيرة مفكّر معنيّ بقضايا الشعوب- - محمد الأزرقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في كتاب د. رِچَرد فولك، -سيرة مفكّر معنيّ بقضايا الشعوب- - محمد الأزرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).