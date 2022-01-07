2022/01/07 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة عام مضى على أول محاولة تشهدها أمريكا للتمرد على نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل رئيس أمريكي يميني شعبوي، حرض أنصاره على استخدام القوة لمنع السلطة التشريعة من المصادقة على نتائج الانتخابات، بعد فشل عدة محاولات من جانبه لحمل السلطة القضائية على رفض تلك النتائج.فشلت محاولة الرئيس الخاسر دونالد ترامب لمد ولايته بالضد من إرادة الشعب لفترة ثانية، لا يستبعد أن تتلوها فترات، إن أمتد بصاحبها العمر، ول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا ومستقبل الديمقراطية في العالم - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا ومستقبل الديمقراطية في العالم - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).