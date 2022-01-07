بالصورة.. الامين العام لـ

2022/01/07 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الامين العام لمنظمة "اوبك+"، محمد

باريكندو، اليوم الجمعة، زيارة

إلى العتبات المقدسة في محافظة كربلاء.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان،

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "باريكندو

والوفد المرافق له

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