الوفد الكردي المشترك يحط رحاله عند العامري

2022/01/07 | 22:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، الوفد الكوردي المشترك بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.وكان الوفد قد زار مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري وأجرى مباحثات مع الكتلة الصدرية بشأن آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الجمعة، أن الاستحقاقات […]

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