حلف ’الناتو’ يبدي قلقه: روسيا ستغزو أوكرانيا!

2022/01/07 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة، عن قلقه من "خطر فعلي" بأن تغزو روسيا جارتها أوكرانيا، داعيا أعضاء الحلف إلى وضع "مقاربة منسّقة" قبل المحادثات المقررة مع موسكو.

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وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الحلف إن "خطر اندلاع نزاع جديد أصبح فعلياً، إذ أن تحركات روسيا العدوانية تقوض بشكل خطير النظام الأمني في أوروبا".

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية لروسيا لم تتوقف ومتواصلة تدريجيا مع مزيد من القوات".

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