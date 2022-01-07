كتلة سياسية تدعو لتشكيل

2022/01/07 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب السابق محمد الخالدي، اليوم الجمعة، الى تشكيل لجان مشتركة لنصرة المظلومين في المدن العراقية.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجزرة جبلة اثارت الرأي العام العراقي منذ أيام وكشفت عن سلبيات عميقة في المؤسسة الأمنية واشكاليات معقدة طالما حذرنا من تداعياتها لان تحقيق الامن يجب ان يكون وفق مسارات ثابتة وان لايكون اي دور للدعاوي الكيدية التي كانت سبب في ضرر آلاف العوائل على مدار سنوات طويلة".

واضاف الخالدي،ان "منصات التواصل الاجتماعي تزخر بعشرات الشكاوي لأسر ومعتقلين يتحدثون عن مظلومية قاسية لحقت بهم"، لافتا الى ان "من يناشدهم لايشكلون سوى 10% من العدد الحقيقي للمتضررين من بعض الاجراءات لاسيما وان العراق مر بفترات امنية قاسية خلقت اشكاليات كبيرة في كل الملفات".

ودعا الى "تشكيل لجان مختصة من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الاعلى يكون لها مقر في كل المحافظات العراقية من اجل استلام الشكاوي بشكل مباشر مع اعطاء ضمانات كون الكثير من المشتكين يخشى البوح بظلوميته" مؤكدا بان "مجزرة جبلة يجب ان يرافقها تغيرات جوهرية في آليات التعاطي مع المعلومات وان تحصن المؤسسة الامنية من اي اخطاء فردية او بناء على عدوات شخصية او معلومات مضللة لان الامن خط احمر ويجب ان لايجري استغلال اي مناصب في اي اتجاه".

وتابع ان "اللجان ستكون بنظر العراقيين بيضاء لنصرة اي مظلوم من خلال اطار يسهم في تصحيح المسارات واعطاء هاجس الامان والطمأنينة بأن الحكومة واجهزتها لن تتهاون مع اي تجاوز او مظلومية لأي مواطن".

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