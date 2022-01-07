2022/01/07 | 22:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mbf48nx3HmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. : عودة الهجمات المسلحة على القواعد العسكرية العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. : عودة الهجمات المسلحة على القواعد العسكرية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).