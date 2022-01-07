أمريكا مُحذرة كازاخستان:

2022/01/07 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية بشأن حالة الطوارئ المستمرة" في كازاخستان، ولديها أسئلة حول طلبها لقوات حفظ سلام من منظمة الأمن الجماعي، وهي تحالف من دول الاتحاد السوفيتي السابق يضم روسيا.

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