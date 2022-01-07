الديمقراطي الكردستاني يؤكد: لا يوجد تحالف “رسمي” مع الكتلة الصدرية في الوقت المناسب

2022/01/07 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، على عدم وجود تحالف رسمي مع الكتلة الصدرية، فميا رجح باعلان الكتلة الاكبر خلال الساعات المقبلة تضم الاطراف التي ذكرها الصدر في التغريدة.وقال القيادي في الحزب ريبين سلام في حديث مع وكالة ايرث نيوز، انه “لغاية الان لا يوجد اي تحالف رسمي مع الكتلة الصدرية وباقي […]

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