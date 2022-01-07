2022/01/07 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … وحدات إنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع انفجار هز مكتبا حكوميا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم وعلق العديدون الجمعة بسبب انفجار في مكتب حكومي في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.وأوضحت وسائل إعلام حكومية أن الانفجار وقع بعيد منتصف النهار على بعد 1700 كيلومتر غرب شنغهاي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين.. مقتل 9 أشخاص جراء انفجار في مكتب حكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين.. مقتل 9 أشخاص جراء انفجار في مكتب حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).