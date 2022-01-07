الاطار يكشف عن تفاصيل اجتماع اليوم.. دعوة للتيار بتشكيل الكتلة الاكبر

2022/01/07 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، عن تفاصيل اجتماع اليوم الجمعة، مجددا دعوته للتيار الصدري بتشكيل الكتلة الاكبر.وذكر الاطار في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاجتماع ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية”.واضاف “نجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية […]

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دعوة للتيار بتشكيل الكتلة الاكبر أولاً على ايرث نيوز.

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