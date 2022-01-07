الاطار التنسيقي يجدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر

2022/01/07 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعجدد الاطار التنسيقي، الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر.وذكر الاطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً".وأضاف، ان "ذلك ياتي للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية"، مقدما الشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف.

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