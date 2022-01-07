الاطار التنسيقي يوجه دعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر

2022/01/07 | 23:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الاطار التنسيقي، الجمعة، نواب المكون والكتلة الصدرية الى تشكيل الكتلة الاكبر.وذكر الاطار في بيان، ان “اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة ٧-١-٢٠٢٢ ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية”.واضاف: “نجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل […]

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