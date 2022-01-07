2022/01/07 | 23:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة ٧-١-٢٠٢٢ قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية كما ويتقدم الاطار التنسيقي بالشكر لجميع القوى الوطنية …

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يدعو الكتلة الصدرية والكتل الشيعية للتوحد وتشكيل الكتلة الأكبر أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يدعو الكتلة الصدرية والكتل الشيعية للتوحد وتشكيل الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يدعو الكتلة الصدرية والكتل الشيعية للتوحد وتشكيل الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).