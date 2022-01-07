الجبوري: لم نتطرق لأي ترشيح والخنجر هو المخول الوحيد باتخاذ القرارات المصيرية

2022/01/07 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس حزب الجماهير الوطنية، احمد الجبوري اليوم الجمعة، على عدم التطرق لاي ترشيح او تسمية، فيما بين ان خميس الخنجر هو المخول باتخاذ القرارات المصيرية وقال الجبوري في تدوينة على تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز، “اهتمامنا الأول هو حقوق أهلنا وجماهيرنا، ولم نتطرق لأي ترشيح أو تسميات”.واضاف “علينا مهمة ثقيلة في […]

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