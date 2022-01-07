شرطة بغداد تطيح بشخص معه 2 كيلو 'كرستال'

2022/01/07 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، في سيطرة بغداد واسط.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرات شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخص ضبط بحوزته 2 كيلو من المخدرات نوع (كرستال) في سيطرة بغداد واسط".

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