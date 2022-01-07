'جريمة حي الإعلام'.. الأمن يطيح بالمتهم والتحقيق مستمر

2022/01/07 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على متهم بجريمة حي الإعلام في بغداد، التي استهدفت منتسباً في هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية ألقت القبض على شقيق المنتسب المصاب والمقتولة عائلته ضمن منطقة حي الاعلام".وأضاف، "جميع اصابع الاتهام تشير الى ان شقيق المنتسب هو منفذ العملية"، مردفاً "لكن حتى الان الدليل لم يكتمل لحين اكتمال التحقيقات وظهور بصمات المسدس وعودة المصاب الى وعيه".

ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بمقتل عائلة منتسب بالحشد الشعبي واصابة الاخير بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

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