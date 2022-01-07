هيئة الحشد تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري وتدعو لفتح تحقيق

2022/01/07 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ادانت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري، داعية لفتح تحقيق بالاعتداء الجبان واكدت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “اي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي”.ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى “فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة […]

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