16 قتيلًا على الأقل في انفجار بمكتب للحكومة الصينية

2022/01/07 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 16 شخصًا على الأقلّ حتفهم في مكتب حكومي على أثر انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

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