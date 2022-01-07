بعد اختفائه.. شرطة كربلاء تعلن العثور على طفل وإعادته إلى ذويه

2022/01/07 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة كربلاء، الجمعة، من استعادة

صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، بعد متابعة

كاميرات المراقبة وتعميم أوصافه على

الجهات المعنية.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد أن ناشد اهالي ط

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