بيان من الحشد الشعبي بعد استهداف مقر للبيشمركة بالصواريخ في أطراف أربيل

2022/01/07 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل.

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وأكدت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 كانون الثاني 2022)، أن "اي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي".

ودعت الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع لإقليم كردستان، مساء اليوم، سقوط صواريخ على موقع للبيشمركة في ناحية التون كوبري شمال غرب كركوك.

وذكر الجهاز ان "8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري/ بردي في كركوك".

وأوضح البيان أن "الهجوم لم يسفر أي خسائر بشرية أو أضرار مادية".

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