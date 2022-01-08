بعد تصريحات وزير خارجية فرنسا.. السعودية: لا شبهة جنائية في حادث رالي داكار

2022/01/07 | 23:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، الجمعة، بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار بالمملكة، نافية "وجود شبهة جنائية".

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