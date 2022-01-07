2022/01/07 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U8kOJ2-izrU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان ماجد المصري: الشعب العراقي كريم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان ماجد المصري: الشعب العراقي كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).