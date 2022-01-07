2022/01/07 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DE1xylsE-BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة BMW تطرح سيارتها الجديدة التي يمكنها تغير لونها من تلقاء نفسها لعدة الوان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شركة BMW تطرح سيارتها الجديدة التي يمكنها تغير لونها من تلقاء نفسها لعدة الوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).