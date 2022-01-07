هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف البيشمركة في ناحية آلتون كوبري

2022/01/07 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدانت هيئة الحشد الشعبي، استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تدين بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري مساء اليوم الجمعة، مؤكدة ان اي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي.ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان.

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