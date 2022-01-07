الغبان: الاكراد والاطار يؤكدان حرصهما عل حل الازمة السياسية

2022/01/07 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال القيادي في الاطار التنسيقي، محمد الغبان، اليوم الجمعة، ان الوفد الكردي المشترك والاطار التنسيقي اكدا حرصهما على حل الازمة السياسية.واضاف الغبان في تدوينة على تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز، إنه “في لقاء وفد الحزبين الكرديين مع الفتح اليوم اكدا حرصهما على توصل المكون الشيعي الى التفاهم وان دورهم سيكون باتجاه حل […]

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