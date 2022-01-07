الحشد يبدي موقفاً من استهداف البيشمركة في كركوك

2022/01/07 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي".ودعت، الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، سقوط ثمانية صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا.

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