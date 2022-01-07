وسائل إعلام: الولايات المتحدة ترفض تأشيرة ملكة جمال بريطانيا بسبب محل الولادة

2022/01/08 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت ملكة جمال بريطانية من المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام في الولايات المتحدة، بعد رفض منحها تأشيرة الدخول "بزعم أنها ولدت في سوريا" وفق تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

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