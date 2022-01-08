الإطاحة بمتاجر بالاعضاء البشرية في ميسان

2022/01/08 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى قسم مكافحة إجرام ميسان، اليوم

الجمعة، القبض على أحد افراد عصابة

تتاجر بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان لشرطة ميسان، أنه "بعد توفر

معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة

متخصصة بالاتجار بالاعضاء البشرية

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