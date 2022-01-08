فرقة العباس القتالية تنعى 4

2022/01/08 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت فرقة العباس القتالية، الجمعة، 4

أشخاص قضوا في حادث السير الذي حصل على

الطريق الرابط بين الكوت والعاصمة

بغداد.

وذكر بيان للفرقة تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ببالغ الحزن والأسى

وبقلوب مؤمنة بقض

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